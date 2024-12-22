Автомобиль с крупной партией марихуаны был задержан на автодороге "Караганда – Астана", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ДП Карагандинской области.



Полицейские остановили подозрительный автомобиль Audi A6 и обнаружили там запрещённый груз.

"За рулём находился 38-летний житель Жамбылской области. В салоне также был его ровесник – попутчик, проживающий в том же регионе. Во время осмотра автомобиля на заднем сиденье и в багажнике полицейские обнаружили и изъяли 13 мешков с веществом растительного происхождения. Согласно заключению экспертизы, изъятое вещество оказалось высушенной марихуаной общим весом более 266 килограммов", – говорится в сообщении.

Полицейские начали досудебное расследование. По согласованию с прокуратурой в отношении задержанных избрана мера пресечения в виде ареста.

Отмечается, что с начала года из незаконного оборота в регионе изъяли 446 килограммов различных наркотических средств, включая более 100 кг гашиша, свыше 180 кг марихуаны и 12 кг синтетических наркотиков. В связи с преступлениями, связанными с незаконным оборотом наркотиков, задержали более 130 человек, среди которых 11 несовершеннолетних и 12 женщин.