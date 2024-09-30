13-летняя девочка родила после изнасилования в Туркестанской области

В Келесском районе Туркестанской области произошел вопиющий случай - 13-летняя девочка родила ребенка после изнасилования, передаёт BaigeNews. Девочка с начала года не ходила в школу. Заместитель директора школы, несмотря на осведомленность о ситуации, не принял никаких мер и не передал дело в Комиссию по делам несовершеннолетних.



Об этом сообщила детский омбудсмен Динара Закиева, посетившая область для проверки соблюдения прав несовершеннолетних.



Кроме того, в Туркестане мать заставляла своего ребенка-инвалида просить милостыню на рынке, а в Ленгере 10 детей, в том числе четверо малолетних, жили в антисанитарных условиях без света, еды и в сырости.

Каждый из этих случаев, а их, уверена омбудсмен, намного больше, может закончиться трагедией, но заниматься этим некому.

"В сельской школе района Сарыагаш дети и в нашем опроснике, и в анкетах пишут о буллинге, вымогательствах. В этой же школе весной мальчик совершил суицид; так же весной выявили беременность у 15-летней девочки в результате изнасилования", - написала Закиева.

Динара Закиева подчеркнула, что нехватка сотрудников органов опеки (один сотрудник на 58 тысяч детей в Сарыагашском районе) не позволяет им должным образом реагировать на такие случаи.

"Приведя все эти примеры, показали, что именно поэтому необходимо привести в соответствие норматив количества сотрудников органов опеки – один сотрудник на пять тысяч детей. В Сарыагашском районе, например, сейчас один сотрудник на 58 тысяч детей. Сотрудник сам говорит, что не успевает, не знает, за что хвататься, кем заниматься. А права каждого ребенка по каждому случаю надо отстаивать и доводить до результата. Каждый из приведенных случаев, а их, уверена, намного больше, может закончиться трагедией. Но заниматься этим некому”, – пишет Динара Закиева.

К примеру, в Отырарском районе на учете полиции состоят 36 семей. Но ни одну из них не рассматривали на комиссии. В других районах в основном выписывают предупреждения, без плана помощи и работе с семьей. Этим показали, что для решения таких проблем, как отсутствие работы с семьей, и нужны Центры поддержки семьи.

Комиссия посетила 82 учреждения, в том числе интернаты, спортивные учреждения, вечерние школы и другие.

Так, по информации Динары Закиевой, в специализированной школе-интернате искусств имени Б. Отепа, например, на 200 детей три душа, и, чтобы успеть принять душ, детям приходится вставать в 4 утра, и в целом здесь недопустимые условия.

“Также в школе-интернате № 6 основной средней школы Саранского района, в лицее-интернате №4 имени Жанибекова в Отырарском районе, в школе-интернате №57 имени А. Жангелдина в Келесском районе, интернате им. Ерубаева условия проживания детей ужасные. Поговорила с детьми, ученики одного из этих интернатов сказали, что они не доедают. После проверок дети писали мне, что в их учреждениях никогда не бывает туалетной бумаги и мыла, их ставят только перед проверками, а после – убирают. Эти факты свидетельствуют о необходимости проведения комплексной независимой проверки всех интернатов в области”, – приводит шокирующие факты омбудсмен.

В МСУ для детей с особенными потребностями в Тасарыке, где живут в том числе дети сироты и ОБПР, улучшилось качество реабилитации создана правильная здоровье-развивающая среда после обучения в 2021 году центром “Кенес”. Однако, как выяснилось, в школе при МСУ детей обучают формально, хотя 90% из них – с сохранным интеллектом. Это прямое нарушение прав ребенка.