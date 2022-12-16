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  • 13 летний житель Семея стал чемпионом Азии по шахматам среди школьников
Chess federation of Shri Lаnka Сегодня, 21:46
82
Сегодня, 21:46
82
Фото: Chess federation of Shri Lаnka

13 летний житель Семея стал чемпионом Азии по шахматам среди школьников

Чемпионат Азии по шахматам среди школьников проходил в Шри-Ланке, в городе Калутара. Юные спортсмены  завоевали 16 медалей, в общей сложности три из которых — на счету шахматиста из области Абай, передаёт BaigeNews.kz cо ссылкой на прессөслужбу акимата области.

В блице среди спортсменов в категории 13 лет из разных стран не было равных Султанбейбарысу Думанулы, который завоевал золото турнира. 

В турнире по классическим шахматам, также в своей возрастной группе, он занял первое место. У него звание Международного Мастера ФИДЕ. А в турнире по быстрым шахматам (рапид) Султанбейбарыс завоевал бронзовую медаль.

Так же стоит отметить, что его сестра  ьфарабиДуманкызы в возрастной категории до 15 лет в рапиде заняла четвертое место.

Фото: Chess federation of Shri Lаnka

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BaigeNews.kz
Сегодня, 21:46
82
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