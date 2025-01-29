В Караганде скончался 13-летний мальчик. Родные утверждают, что подростку поставили неверный диагноз. Работники "скорой помощи" приезжали на вызов дважды. Несмотря на температуру и уговоры матери, не стали забирать мальчика в больницу. Только третья бригада отвезла его в критическом состоянии в реанимацию. Спасти Дамира не смогли, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.

Дамир Болумбаев с детства занимался спортом, отлично учился – сначала в гимназии, а затем в Назарбаев интеллектуальной школе. В прошлый вторник у подростка поднялась температура, и он перестал ходить на занятия. Домой пригласили врача, тот назначил лекарства от простуды. Однако легче мальчику не становилось.

Когда Дамиру стало хуже, вызвали скорую.

"Просто была температура, и всё. И потом у него пошли спазмы. Приехала скорая, она его не забрала, хотя мальчик жаловался на боли. Она его не забрала, сказала, что он притворяется. Что это психосоматика. Здоровый ребёнок, абсолютно. Он занимался спортом – джиу-джитсу", - рассказала сестра Алия Болумбаева.

Мальчику становилось хуже. Когда за помощью обратились во второй раз, на вызов приехала та же самая бригада.

"Мама уже показывает руки, ноги синеют, ногти синие, икры болят, начались паховые боли. Врач опять не проводит никаких манипуляций. Не смотрит. На что она ей после этого говорит: "Ну раз совсем плохо". Чтобы вот эти спазмы снять, она вкалывает какой-то спазмолитик. Не дождавшись, что произойдет с ребёнком, не замерив давление, опять уезжает эта бригада. После этого укола ситуация резко ухудшилась. У ребенка начались страшнейшие боли", - сообщила тётя мальчика Анна Пфайфер.

Фельдшер, по словам родных, заподозрила, что Дамир якобы симулирует – не хочет идти в школу. Мол, такое часто бывает. И только после третьего вызова ребенка уже в критическом состоянии повезли в реанимацию.

Спасти Дамира не успели. Школьника похоронили сегодня. Чиновники ситуацию пока не комментируют. В письменном ответе лишь подтвердили, что отдельные работники допустили нарушения. Какие именно, не рассказывают. Неизвестна до сих пор и причина смерти.

"По данному инциденту проводится всестороннее расследование с привлечением независимой группы экспертов. По результатам предварительного служебного разбора выявлены факты нарушений со стороны отдельных медицинских работников. Все виновные лица будут привлечены к ответственности. Приносим соболезнования родственникам умершего пациента", - говорится в ответе Управления здравоохранения Карагандинской области.

Специалисты департамента медицинского и фармацевтического контроля проверку пока не начали. Там рассказали, что для этого необходимо обращение родных умершего мальчика.

Близкие ждут результатов экспертизы, чтобы узнать, что стало причиной смерти Дамира. Они уже написали заявление в полицию.