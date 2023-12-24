13-летний шахматист из Актау стал чемпионом Азии

Шахматист из Актау Эдгар Мамедов завоевал первую в истории Мангистауской области золотую медаль среди юношей на чемпионате Азии, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на акимат города.

Престижной победы Эдгар Мамедов добился в быстрых шахматах. В заключительный день чемпионата Азии он выиграл также и серебрянную медаль в классических шахматах. В итоге в его копилке — "золото" и "серебро".

Эдгар Мамедов выступал в возрастной категории "юноши до 14 лет", где ему противостояли 55 соперников. Соревнования проходили с 14 по 21 декабря в городе Эль-Айн (ОАЭ) и собрали представителей 40 стран.

"К своим 13 годам Эдгар Мамедов успел завоевать титул десятикратного чемпиона Казахстана, двукратного серебряного призёра чемпионатов мира и двукратного бронзового призёра чемпионатов Азии. Нынешнее достижение стало возможным благодаря поддержке Казахстанской Федерации шахмат, Магистауской Федерации шахмат и управлению спорта Мангистауской области", — отмечается в сообщении.

В ближайших планах Эдгара — получить звание мастера международного класса и выиграть "золото" юношеского Чемпионата мира.