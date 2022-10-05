13-летний казахстанский футболист подписал контракт с испанским клубом

Фото: из семейного архива

Лучший бомбардир Алматы, 13-летний казахстанский футболист Лев Тибейкин, покорил испанских скаутов. Клуб Валенсии "Патерна" подписал контракт с юным спортсменом из Казахстана. Корреспондент Baigenews.kz узнал подробности трансферта нападающего в испанскую команду.

Лев Тибейкин занимается футболом с семи лет. За шесть лет в составе команды алматинской футбольной академии "Жас-Кыран" он стал чемпионом и многократным призёром городских и республиканских турниров, получал призы как лучший бомбардир, лучший нападающий и лучший игрок.

Сам он из спортивной семьи.

Мама Льва Наталья Тибейкина — сама спортсменка, выступала ранее в составе сборной Казахстана по фристайлу-могулу. Она рассказала, что в их семье 11 мастеров по разным видам спорта, но никто из них не занимался футболом.

В футбол Лев стал играть, как научился ходить, выбрал этот вид спорта сам.

Однажды, по дороге в школу, во втором классе, Лев сказал маме такую фразу: "Мама, ты знаешь, у меня будет большой дом в Испании, и мы все там будем жить! Я хочу быть, как мои любимые футболисты: Месси, Холланд, Роналдо, Неймар".

Наталья одобрила эту идею, но через день Лев озвучил ей новую версию: "Я тут подумал, всё-таки у меня будут дома на всех континентах!". Кто же знал, что через пять лет потихоньку начнут сбываться его мечты детства.

В ноябре 2019 года в Instagram Льва Тибейкина заметил футбольный агент из Испании.

"Мы стали переписываться, они стали за нами следить. В январе 2020 года и весной 2021 года нам присылали приглашение на просмотр в Испанию, в город Валенсия. Но из-за пандемии мы так и не попали на просмотр. В ноябре 2021 года нас приглашали на просмотр в "Локомотив" и "Спартак", но и Москву закрыли на карантин, мы снова не попали на просмотр. И тут неожиданно весной 2022 года открылась нам Испания, и здесь речь пошла уже не о просмотре, а о приглашении Лёвы в первый состав команды ФК "Патерна" U-13 на полное обеспечение", — рассказала Наталья Тибейкина.

В июле Лев Тибейкин получил официальное приглашение играть за команду для 13-летних в футбольном клубе "Патерна" в сезоне 2022/23 с дальнейшим переводом в первую лигу. В условии клуба было сказано, что что за сезон казахстанец забьёт 30 голов. Родителям Льва не пришлось ничего никому платить за эту возможность, испанский клуб сам заинтересовался в их сыне.

"Думаю, Лёва справится. Как будут готовы все документы, футбольный агент оформит трансфер с нашей футбольной академией "Жас-Кыран". Сейчас Лев уже несколько дней находится в Испании. Он уже познакомился с тренером, с командой, со стадионом, уже провёл несколько тренировок в составе новой команды, всё очень понравилось", — поведала Наталья Тибейкина.

По отзывам тренера испанской команды, казахстанский футболист очень исполнительный и старательный. Пока он не участвует в играх, так как клуб ждёт документы, а сам футболист — ВНЖ и "Карту игрока". Учиться Лев Тибейкин будет в испанской школе.

"Без языка, конечно, сложновато пока, но он старается. Благо, хорошие знания дала школа-гимназия №34. Конечно, футбольную базу дали наши тренеры Христич и Шабалин, Лёву заметили благодаря его участию в различных турнирах, на которых выступала команда алматинской академии при участии спортивного директора Кузнецова. Конечно, большую роль в его профессиональном росте сыграла любимая команда, ребята, наша дружная команда родителей. В Испании тренировки у него проходят каждый день. В течение года планируются турниры в Нидерландах, Франции, Италии, Австрии", — сообщила мама футболиста.

Отметим, что взрослая команда ФК "Патерна" сейчас играет в третьем дивизионе чемпионата Испании RFE.

Фото из семейного архива Тибейкиных