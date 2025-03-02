Воспитанник актюбинской школы тенниса 13-летний Ахмади Маханов вышел в финал турнира серии Tennis Europe "Супер" категории среди игроков до 14 лет, который проходит в Стокгольме, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ФТК.

Престижные юношеские соревнования Kungens Kanna & Drottningens Pris 2025 на призы королевской семьи Швеции и королевского теннисного клуба Швеции традиционно проводят на хардовых кортах.

Этот турнир в столице Швеции считается одним из старейших в мире. "Кубок Короля" (Kungens Kanna) разыгрывают с 1901 года. В свое время здесь побеждала бывшая первая ракетка мира, 11-кратный победитель турниров "Большого шлема" Бьорн Борг. Также здесь играли Стефанос Циципас, Каспер Рууд, Джек Дрейпер и многие другие.

Ахмади в полуфинале уверенно обыграл десятого сеянного турнира украинца Юрия Столярова 6:2, 6:4, а в четвертьфинале со счётом 6:4, 6:2 грека Рафаэля Пагониса, занимающего второе место в рейтинге Tennis Europe.

В финале Ахмади сыграет против француза Самуэля Дакасена.

Турнир Kungens Kanna & Drottningens Pris в 2015 году выиграл Тимофей Скатов. В финальном поединке казахстанец тогда победил британца Джека Дрейпера 6:4, 6:2.

Ахмади Маханов - первый полностью подготовленный в Казахстане игрок, вышедший в финал данного соревнования.