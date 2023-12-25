13-летний казахстанец стал чемпионом Азии по шахматам

Тринадцатилетний шахматист из Актау Эдгар Мамедов стал чемпионом Азии, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Он завоевал золото на чемпионате Азии по рапиду и стал серебряным медалистом по классике.

Соревнования по быстрым шахматам проходили в Аль-Эйне (ОАЭ) с 12 по 22 декабря в возрастной категории до 14 лет. В этом турнире принимали участие 630 юных шахматистов из 40 стран.

Эдгар Мамедов представляет Мангистаускую область. В категории до 14 лет (U14) по рапиду он соревновался с 59 участниками, выиграв золотую медаль после семи уверенных побед. Затем он вступил в борьбу по классическим шахматам в той же категории (U14), где принимали участие 54 человека. В этой схватке за золото он несколько уступил российскому сопернику.

Эдгар с 2019 по 2023 год обладает статусом абсолютного чемпиона Казахстана по шахматам в своей возрастной категории. Его долгосрочные планы включают в себя получение звания международного мастера спорта и гроссмейстера.