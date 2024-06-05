13-летнего ребенка ищут спасатели в Актюбинской области
Сегодня, 18:57
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Сегодня, 18:57Сегодня, 18:57
103Фото: МЧС
Актюбинские спасатели разыскивают 13-летнего пропавшего ребенка, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.
По информации МЧС, 4 июня ребенок 2011 года рождения вышел из дома и не вернулся.
“В поисково-спасательных работах задействованы спасатели, водолазы и кинологическая служба из гарнизона ДЧС Актюбинской области”, - говорится в сообщении.