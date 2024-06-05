  • 5 Июня, 19:53
  • BAIGENEWS

13-летнего ребенка ищут спасатели в Актюбинской области

Сегодня, 18:57
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
МЧС Сегодня, 18:57
Сегодня, 18:57
103
Фото: МЧС

Актюбинские спасатели разыскивают 13-летнего пропавшего ребенка, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

По информации МЧС, 4 июня ребенок 2011 года рождения вышел из дома и не вернулся.

“В поисково-спасательных работах задействованы спасатели, водолазы и кинологическая служба из гарнизона ДЧС Актюбинской области”, - говорится в сообщении.

Самое читаемое

Наверх