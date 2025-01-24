В Специализированном межрайонном военном суде по уголовным делам в Астане продолжается процесс об убийстве солдата-срочника Марата Баркулова, передаёт BaigeNews.kz.

Дамира Досова обвиняют в его умышленном убийстве. Государственный обвинитель в ходе прений запросил 13 лет лишения свободы для подсудимого в учреждении средней безопасности.

Обвинитель отметил, что экс-командир зенитно-артиллерийского взвода Дамир Досов заступил на дежурство, получил пистолет с двумя магазинами патронов. Далее он зашел в палатку, нецензурно выругался на глазах других сослуживцев, затем вытащил пистолет, перезарядил, направил на лицо Баркулову, выстрелив в него.

Гособвинение отметило, что Дамир Досов нарушил воинскую присягу и не соблюдал правила применения оружия.

Доводы подсудимого о том, что он не знал, что пистолет заряжен, обвинение считает безосновательными. Так как подсудимый кадровый офицер, и он проходил соответствующую подготовку и сдавал экзамены по стрельбе из разных видов оружия, сообщило гособвинение. Также свидетели, допрошенные в зале суда, подтвердили, что при выдаче пистолета с лейтенантом был проведён инструктаж.

Ранее в ходе процесса суд исключил из числа потерпевших Ербола Кунтинова. Судом было выяснено, что отцом погибшего военнослужащего срочной службы записано другое лицо.

С матерью погибшего Ербол Кунтинов в зарегистрированном браке не состоял, его отцовство и какое-либо оказание материальной помощи ребенку не доказано.

Напомним, Марат Баркулов погиб 7 сентября на полигоне "Оймаша" во время сборов подразделений Регионального командования "Запад".