13 иностранцев задержали за незаконное пересечение границы Казахстана
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Комитете национальной безопасности РК поделились итогами деятельности пограничной службы за первый месяц 2024 года, передаёт BaigeNews.kz.
Сообщается, что в рамках обеспечения защиты и охраны госграницы РК сотрудники пограничной службы в январе 2024 года задержали 2 776 нарушителей законодательства Казахстана в пограничном пространстве, в том числе 13 иностранных граждан за нарушение границы и 19 иностранцев за попытку её пересечения.
Предотвращен 881 факт незаконного перемещения через госграницу, в том числе:
- наркотических средств – 50 фактов, общим весом 3,3 килограмма;
- оружия и боеприпасов – 25 фактов (15 единиц огнестрельного и 1451 единица холодного оружия, 101 штука боеприпасов);
- религиозной литературы – 47 фактов (1 757 экземпляров);
- ГСМ – 281 факт (37 600 литров) на общую сумму более девяти миллионов тенге;
- товаров народного потребления – 408 фактов на общую сумму более 1,2 миллиарда тенге;
- валюты – 70 фактов на общую сумму свыше 940 миллионов тенге.
Пресечено два факта браконьерства в акватории Каспия, а также изъято:
- орудия браконьерского лова – 900 метров сетей;
- три рыбы осетровых видов (12 килограммов);
- два тюленя.
Сумма предотвращенного ущерба составила около шести миллионов тенге.
"Материалы по этим фактам направлены в правоохранительные и судебные органы для привлечения нарушителей к ответственности", - сообщили в КНБ.
Отмечается, что каких-либо ограничительных мер на Государственной границе не вводилось, все пункты пропуска работают в штатном режиме.
Самое читаемое
- Следователя подозревают в получении взятки в Жамбылской области
- Выпускники каких вузов востребованы на рынке труда в Казахстане
- Иностранцы из мести подожгли автомобиль алматинки
- Приняли удар на себя: бабушка с дедушкой спасли внука при взрыве газа в Карагандинской области
- Школьников задержали за изнасилование девочки в Астане - глава МВД