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13 иностранцев задержали за незаконное пересечение границы Казахстана

Сегодня, 10:41
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КНБ РК Сегодня, 10:41
Сегодня, 10:41
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Фото: КНБ РК

В Комитете национальной безопасности РК поделились итогами деятельности пограничной службы за первый месяц 2024 года, передаёт BaigeNews.kz.

Сообщается, что в рамках обеспечения защиты и охраны госграницы РК сотрудники пограничной службы в январе 2024 года задержали 2 776 нарушителей законодательства Казахстана в пограничном пространстве, в том числе 13 иностранных граждан за нарушение границы и 19 иностранцев за попытку её пересечения.

Предотвращен 881 факт незаконного перемещения через госграницу, в том числе:

  • наркотических средств – 50 фактов, общим весом 3,3 килограмма;
  • оружия и боеприпасов – 25 фактов (15 единиц огнестрельного и 1451 единица  холодного оружия, 101 штука боеприпасов);
  • религиозной литературы – 47 фактов (1 757 экземпляров);
  • ГСМ – 281 факт (37 600 литров) на общую сумму более девяти миллионов тенге;
  • товаров народного потребления – 408 фактов на общую сумму более 1,2 миллиарда тенге;
  • валюты – 70 фактов на общую сумму свыше 940 миллионов тенге.

Пресечено два факта браконьерства в акватории Каспия, а также изъято:

  • орудия браконьерского лова – 900 метров сетей;
  • три рыбы осетровых видов (12 килограммов);
  • два тюленя.

Сумма предотвращенного ущерба составила около шести миллионов тенге.

"Материалы по этим фактам направлены в правоохранительные и судебные органы для привлечения нарушителей к ответственности", - сообщили в КНБ.

Отмечается, что каких-либо ограничительных мер на Государственной границе не вводилось, все пункты пропуска работают в штатном режиме.

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