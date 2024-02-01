13 иностранцев задержали за незаконное пересечение границы Казахстана

В Комитете национальной безопасности РК поделились итогами деятельности пограничной службы за первый месяц 2024 года, передаёт BaigeNews.kz.

Сообщается, что в рамках обеспечения защиты и охраны госграницы РК сотрудники пограничной службы в январе 2024 года задержали 2 776 нарушителей законодательства Казахстана в пограничном пространстве, в том числе 13 иностранных граждан за нарушение границы и 19 иностранцев за попытку её пересечения.

Предотвращен 881 факт незаконного перемещения через госграницу, в том числе:

наркотических средств – 50 фактов, общим весом 3,3 килограмма;

оружия и боеприпасов – 25 фактов (15 единиц огнестрельного и 1451 единица холодного оружия, 101 штука боеприпасов);

религиозной литературы – 47 фактов (1 757 экземпляров);

ГСМ – 281 факт (37 600 литров) на общую сумму более девяти миллионов тенге;

товаров народного потребления – 408 фактов на общую сумму более 1,2 миллиарда тенге;

валюты – 70 фактов на общую сумму свыше 940 миллионов тенге.

Пресечено два факта браконьерства в акватории Каспия, а также изъято:

орудия браконьерского лова – 900 метров сетей;

три рыбы осетровых видов (12 килограммов);

два тюленя.

Сумма предотвращенного ущерба составила около шести миллионов тенге.

"Материалы по этим фактам направлены в правоохранительные и судебные органы для привлечения нарушителей к ответственности", - сообщили в КНБ.

Отмечается, что каких-либо ограничительных мер на Государственной границе не вводилось, все пункты пропуска работают в штатном режиме.