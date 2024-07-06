13 иностранцев оштрафовали в Атырауской области
Сегодня, 03:47
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Сегодня, 03:47Сегодня, 03:47
97Фото: baigenews.kz
13 дел об административных правонарушениях в отношении граждан Узбекистана рассмотрели за день в Кызылкогинском районном суде Атырауской области, передаёт BaigeNews.kz.
Установлено, что 13 иностранцев, не соблюдая правила пребывания на территории Казахстана, осуществляли трудовую деятельность без получения разрешительных документов.
Мигранты признали вину и просили назначить наказание, не связанное с выдворением.
Постановлениями суда 13 граждан Узбекистана признаны виновными по части 5 статьи 517 КоАП. На каждого из них наложен административный штраф в размере 92 000 тенге.
Постановления суда вступили в законную силу.
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