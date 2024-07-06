13 иностранцев оштрафовали в Атырауской области

13 дел об административных правонарушениях в отношении граждан Узбекистана рассмотрели за день в Кызылкогинском районном суде Атырауской области, передаёт BaigeNews.kz.

Установлено, что 13 иностранцев, не соблюдая правила пребывания на территории Казахстана, осуществляли трудовую деятельность без получения разрешительных документов.

Мигранты признали вину и просили назначить наказание, не связанное с выдворением.

Постановлениями суда 13 граждан Узбекистана признаны виновными по части 5 статьи 517 КоАП. На каждого из них наложен административный штраф в размере 92 000 тенге.

Постановления суда вступили в законную силу.