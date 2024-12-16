  • 16 Декабря, 09:24
  • BAIGENEWS

13 грузовых машин с путниками застряли в сугробах в Мангистау

Спасатели МЧС вызволили путников из снежного плена.

Сегодня, 07:55
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
скриншот видео МЧС РК Сегодня, 07:55
Сегодня, 07:55
135
Фото: скриншот видео МЧС РК

13 грузовых автомашин с путниками застряли в сугробах и не могли самостоятельно выбраться в Мангистауской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

Незамедлительно на 204-й км трассы Жетыбай-Жанаозен выехали спасатели. Грузовики были отбуксированы на очищенный участок дороги. Эвакуация не потребовалась. В медицинской помощи спасенные не нуждались.

МЧС напоминает, что в непогоду следует двигаться только по большим дорогам и шоссе.

Сообщалось, что 200 грузовиков оказались в снежном коллапсе в Туркестанской области.

Видео: МЧС РК

Самое читаемое

Наверх