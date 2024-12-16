13 грузовых машин с путниками застряли в сугробах в Мангистау
Спасатели МЧС вызволили путников из снежного плена.
Сегодня, 07:55
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Сегодня, 07:55Сегодня, 07:55
135Фото: скриншот видео МЧС РК
13 грузовых автомашин с путниками застряли в сугробах и не могли самостоятельно выбраться в Мангистауской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.
Незамедлительно на 204-й км трассы Жетыбай-Жанаозен выехали спасатели. Грузовики были отбуксированы на очищенный участок дороги. Эвакуация не потребовалась. В медицинской помощи спасенные не нуждались.
МЧС напоминает, что в непогоду следует двигаться только по большим дорогам и шоссе.
Сообщалось, что 200 грузовиков оказались в снежном коллапсе в Туркестанской области.
Видео: МЧС РК
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