  • 11 Апреля, 12:12
  • BAIGENEWS

13 детей выпали из окон: МВД обратилось к казахстанским родителям

Министерство напомнило о правилах безопасности.

Сегодня, 12:01
АВТОР
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pixabay.com Сегодня, 12:01
Сегодня, 12:01
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Фото: pixabay.com

С наступлением весеннего тепла возрастает риск несчастных случаев. В стране уже зарегистрировано 13 фактов падения детей из окон, в которых один ребенок погиб, а 12 получили различные травмы, передаёт BaigeNews.kz.

"Основной причиной этому является бесконтрольность со стороны родителей, оставление детей без присмотра и открытый доступ к окнам. Риску падения подвержены малолетние дети в возрасте до 7 лет, то есть когда ребенок еще не в состоянии оценить опасность открытых окон и ненадежных москитных сеток. Дети наше будущее и самая большая ценность. Их безопасность зависит от нас – взрослых", - отметил заместитель начальника управления комитета административной полиции МВД Жасулан Жуманалин.

В целях недопущения несчастных случаев полиция настоятельно рекомендует родителям:

  • никогда не оставляйте ребенка без присмотра в комнате с открытыми окнами;
  • не используйте москитные сетки без соответствующей защиты;
  • установите на окна блокираторы, чтобы ребенок не мог самостоятельно открыть окно;
  • отодвиньте от окон все виды мебели, чтобы ребенок не мог залезть на подоконник;
  • защитите окна, установив оконные решетки.

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