С наступлением весеннего тепла возрастает риск несчастных случаев. В стране уже зарегистрировано 13 фактов падения детей из окон, в которых один ребенок погиб, а 12 получили различные травмы, передаёт BaigeNews.kz.

"Основной причиной этому является бесконтрольность со стороны родителей, оставление детей без присмотра и открытый доступ к окнам. Риску падения подвержены малолетние дети в возрасте до 7 лет, то есть когда ребенок еще не в состоянии оценить опасность открытых окон и ненадежных москитных сеток. Дети наше будущее и самая большая ценность. Их безопасность зависит от нас – взрослых", - отметил заместитель начальника управления комитета административной полиции МВД Жасулан Жуманалин.