  • 29 Ноября, 09:03
  • BAIGENEWS

13 человек погибли из-за оползней в Уганде

В Уганде 13 человек погибли и не менее сотни пропали без вести из-за оползня.

Сегодня, 08:44
АВТОР
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ТАСС/Jean Watala Сегодня, 08:44
Сегодня, 08:44
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Фото: ТАСС/Jean Watala

По меньшей мере 13 человек погибли на востоке Уганды после того, как оползни разрушили 40 домов в шести деревнях, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Associated Press.

По данным Общества Красного Креста Уганды, было найдено 13 тел, спасательные работы продолжаются. 

Полиция заявила, что 113 человек пропали без вести.

Оползни произошли после сильных дождей, прошедших в среду вечером в горном районе Буламбули, находящемся в 280 км к востоку от столицы страны Кампалы.

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