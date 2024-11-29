13 человек погибли из-за оползней в Уганде

По меньшей мере 13 человек погибли на востоке Уганды после того, как оползни разрушили 40 домов в шести деревнях, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Associated Press.

По данным Общества Красного Креста Уганды, было найдено 13 тел, спасательные работы продолжаются.

Полиция заявила, что 113 человек пропали без вести.

Оползни произошли после сильных дождей, прошедших в среду вечером в горном районе Буламбули, находящемся в 280 км к востоку от столицы страны Кампалы.