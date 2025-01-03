13 человек и пять авто вызволили из снежного плена в Костанайской области
Все авто отбуксировали на очищенный участок дороги, люди в медпомощи не нуждались.
Сегодня, 02:35
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Сегодня, 02:35Сегодня, 02:35
118Фото: скриншот видео
В Костанайской области пять легковых автомобилей с людьми попали в снежный занос, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.
Инцидент произошёл в Карасуском районе на трассе Карасу - Б.Чураковка. Спасатели поспешили на помощь и из снежного заноса на очищенный участок дороги отбуксировали пять авто. 13 человек, которые находились в автомобилях, доставили до очищенного участка, дальше они на машинах продолжили движение. В медицинской помощи они не нуждались.
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