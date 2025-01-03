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13 человек и пять авто вызволили из снежного плена в Костанайской области

Все авто отбуксировали на очищенный участок дороги, люди в медпомощи не нуждались.

Сегодня, 02:35
АВТОР
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скриншот видео Сегодня, 02:35
Сегодня, 02:35
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Фото: скриншот видео

В Костанайской области пять легковых автомобилей с людьми попали в снежный занос, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

Инцидент произошёл в Карасуском районе на трассе Карасу - Б.Чураковка. Спасатели поспешили на помощь и из снежного заноса на очищенный участок дороги отбуксировали пять авто. 13 человек, которые находились в автомобилях, доставили до очищенного участка, дальше они на машинах продолжили движение. В медицинской помощи они не нуждались.

 

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