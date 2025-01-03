В Костанайской области пять легковых автомобилей с людьми попали в снежный занос, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

Инцидент произошёл в Карасуском районе на трассе Карасу - Б.Чураковка. Спасатели поспешили на помощь и из снежного заноса на очищенный участок дороги отбуксировали пять авто. 13 человек, которые находились в автомобилях, доставили до очищенного участка, дальше они на машинах продолжили движение. В медицинской помощи они не нуждались.