125 поездов задержались в метро Сеула из-за похода машиниста в туалет

Коллапс произошёл в метро Сеула из-за того, что машинисту срочно потребовалось сходить в туалет, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на газету The Korean Herald.

Инцидент случился в утренний час пик. Движение поездов на линии №2 сеульского метрополитена было задержано более чем на 20 минут.

"Машинисту, управлявшему поездом по внешней полосе кольцевого маршрута, в 8:11 утра пришлось срочно покинуть поезд, чтобы воспользоваться туалетом на станции. Работник вернулся через 4 минуты 16 секунд, однако расписание движения 125 следующих поездов пришлось изменить, многие из них прибыли с опозданием на 20 минут от изначально запланированного времени", - сообщили в метрополитене Сеула.

Издание отмечает, что проводники, работающие на кольцевых линиях, обязаны работать 2-3 часа подряд без перерывов. В экстренных случаях они могут воспользоваться переносными туалетами. Но в некоторых случаях у них нет другого выбора, кроме как пользоваться туалетами на станциях, удалённых от платформы.