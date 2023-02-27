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  • 125 миллионов тенге задолжало своим работникам предприятие ВКО
el.kz Сегодня, 16:10
114
Сегодня, 16:10
114
Фото: el.kz

125 миллионов тенге задолжало своим работникам предприятие ВКО

Заработную плату не получили 182 человека, передаёт BaigeNews.kz.

"Принятыми мерами 24 февраля текущего года указанная сумма погашена в полном объёме. За нарушение трудового законодательства АО "Востокшахтострой" привлечено к административной ответственности - наложен штраф в размере 2,9 миллиона тенге", - сообщили в областной прокуратуре.

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#задолженность #заработная плата #ВКО
BaigeNews.kz
Сегодня, 16:10
114
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