1237 заявлений поступило в комиссии по оценке ущерба от паводка в Актюбинской области

За два дня работы комиссии по оценке материального ущерба от паводка в Актюбинской области приняли 1 237 заявлений. Подать документы можно в эвакуационных пунктах и акиматах районов, передаёт BaigeNews.kz.

Угроза подтопления населённых пунктов в регионе ещё не снята. Штаб по ликвидации последствий наводнения под председательством акима области Асхата Шахарова продолжает работу.

"Специальные комиссии, созданные для подсчёта материального ущерба, приступили к приёму заявок в Айтекебийском, Мугалжарском, Кобдинском, Темирском, Уилском районах и в Актобе. За два дня поступило 1 237 заявлений на возмещение материальных потерь. Больше всего - от жителей Алматинского района Актобе (732)", - сообщили в акимате области.

В Актобе заявления от пострадавших принимают в эвакуационных пунктах при школах №18, 45, 8, 2, 14, 31, 22, 36, 26, 16, 40, 47, 30, 12, 5, 71, 53, 57, Кызылжарской и школе имени М. Арына, в акиматах районов Алматы и Астаны.

В районах комиссии работают в школе-гимназии имени Ш. Бекмухамбетовой, детско-юношеской спортивной школе и аграрном колледже Уилского района. В акиматах Кобдинского, Айтекебийского и Мугалжарского районов. В Темирском районе комиссия принимает жителей в районном акимате, а также в акиматах Саркольского, Алтыкарасуского, Кенестуского сельских округов.