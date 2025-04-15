123 тысячи браков: Где казахстанцы создают семьи чаще всего
В каком регионе чаще вступают в брак?
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В прошлом году в Казахстане зарегистрировано 123,6 тысяч браков, передаёт BaigeNews.kz.со ссылкой на Бюро национальной статистики.
Общий коэффициент брачности составил 6,13 на 1000 человек населения. Наибольший коэффициент брачности отмечен в Астане – 7,34, в Алматинской области – 6,98 и области Ұлытау – 6,70. Наименьший – в Западно-Казахстанской области, где показатель составил 5,58.
Больше всего вступивших в брак в прошлом году были в возрасте 20–24 лет, при этом средний возраст вступления в первый брак составил у мужчин – 27,9 лет, у женщин – 25,2 года. Из общего числа браков 18,2% – межэтнические.
41% вступивших в брак девушек имели высшее образование, из мужчин – 38%.
Самое большое количество браков зарегистрировано в июле – 13 739, наименьшее – в мае (8453).
Ранее сообщалось, что количество заключённых браков в Казахстане увеличилось, а уровень разводов, несмотря на определённые колебания, остаётся на относительно стабильном уровне.
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