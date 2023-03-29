1218 квартир незаконно распределили в Талдыкоргане

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Льготные квартиры в Талдыкоргане распределяли незаконно. Об этом сообщили представители Антикоррупционной службы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Хабар 24".

За восемь лет 1218 квартир достались не тем собственникам. 59 жилищ удалось отозвать через суд. Теперь их распределят среди очередников.

Владельцам почти 500 квартир удалось узаконить недвижимость.

В отношении госслужащих, незаконно предоставивших квартиры, возбуждено уголовное дело. Несколько должностных лиц отдела ЖКХ помещены под домашний арест до окончания расследования дела.

"По данному факту несколько лиц признаны подозреваемыми. Им предъявлено соответствующее обвинение по статьям Уголовного кодекса", - сообщил глава следственного управления Антикоррупционной службы области Жетысу Айдос Жетписбаев.

Как уточнил аким Талдыкоргана Асет Масабаев, квартиры уже начали возвращать госслужащие либо работники бюджетных организаций, трудоустроенные в других регионах.