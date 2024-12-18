С 2022 года государству возвращено 12,1 миллиона гектаров неиспользуемых и выданных с нарушением законодательства земель, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Минсельхоз.

"Важную роль в выполнении поручения Главы государства сыграл общественно-партийный контроль, осуществляемый комиссией "Жер аманаты" при партии AMANAT. После принятия мер землепользователи приступили к освоению земель на площади 3,7 миллиона гектаров. Из возвращённых в госсобственность участков перераспределены 4,8 миллиона гектаров", - уточнили в ведомстве.

Рабочая комиссия по изъятию неиспользуемых и выданных с нарушением законодательства РК земель переформатирована в Республиканскую комиссию. Основной задачей является контроль за перераспределением земель для нужд сельского населения, а также рациональным использованием ресурсов.

С учётом поручения президента прорабатывается вопрос продолжения права землепользования для действующих сельхозпроизводителей и переработчиков сельхозпродукции, обеспечивающих уплату налогов, привлечение инвестиций и развитие сельских территорий.