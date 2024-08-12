120 тонн сена сгорело в Туркестанской области

В Туркестанской области сгорело 120 тонн сена, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

Возгорание 8000 тюков складированного сена произошло на территории одного из частных жилых домов Байдибекского района.

Несмотря на сложность тушения сена, так как оно активно тлеет изнутри, огнеборцам удалось полностью ликвидировать пожар площадью 392 квадратных метра.