120 семей получили ключи от нового жилья в Казалинском районе

Аким Кызылординской области Нурлыбек Налибаев посетил с рабочим визитом Казалинский район. С участием главы региона состоялась церемония вручения ключей от 60 домов из 120 квартир, приобретенных для семей социально уязвимых групп населения. В ней приняли участие депутат Сената Парламента РК Наурызбай Байкадамов, ответственные лидеры отрасли, ветераны труда и горожане.

Глава региона поздравил новых владельцев квартир.

"При поддержке нашего президента и правительства в последние годы предпринимаются целевые инициативы и реализованы масштабные проекты. Для решения проблемы дефицита электроэнергии в регионе ведется строительство нового теплоэнергетического центра. Инвестором является турецкая компания Aksa Energy, вложившая в строительство 115 миллиардов тенге. В сентябре следующего года проект будет сдан", - сказал аким.

При поддержке главы государства регион становится интенсивной стройкой. Возводится 81 социальный объект стоимостью 58 миллиардов 900 миллионов тенге. Проведено строительство 452 новых многоквартирных домов площадью 332 тысячи квадратных метров.

Кроме того, местные предприниматели и меценаты региона активно участвуют в благоустройстве Сырдарьи и сельской местности, вносят вклад в развитие сёл. Они вложили 50 миллиардов тенге.

В Казалинском районе проводится масштабная работа по решению вопросов жителей.

"В прошлом году в канун 95-летия Казалинского района мы передали 50 казалинским семьям ключи от жилья, построенного для социально уязвимых групп населения. В этом году продолжаем тренд и передаем новые дома жителям. Эти дома полностью оборудованы инженерными сетями инфраструктурой. Уважаемые соотечественники, новые владельцы квартир, поздравляю с новосельем!" - сказал Нурлыбек Налибаев.

На мероприятии специалисты подрядной организации, построившие новые дома, награждены благодарственными письмами акима области.

После церемонии глава региона встретился с жителями. Рассказал о процессе реализации инфраструктурных проектов и выслушал мнения о социально-экономическом развитии.