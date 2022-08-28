120 потерявшихся детей вернули родителям на концерте в Атырау

Фото: Polisia.kz

Концерт, посвящённый 100-летию крупнейшей нефтяной компании, проходил накануне в Атырау. Там собралось боле 15 тысяч жителей. Действие происходило вечером, пока взрослые отдыхали и слушали музыку, дети терялись, сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

"120 обращений по поводу пропажи детей поступило полицейским на концерте в Атырау, где собрались 15 тысяч жителей", - говорится в сообщении ДП Атырауской области.

Сообщается, что все дети были найдены в промежутке времени от 15 минут до 1 часа и благополучно переданы родителям.