В Астане прошло традиционное заседание коллегии Министерства просвещения РК с участием педагогического и родительского сообществ, руководителей региональных управлений образования, подведомственных организаций, экспертов и других работников системы, передаёт BaigeNews.kz.

В своем выступлении министр просвещения подвел итоги ушедшего года и обозначил приоритетные направления для дальнейшего повышения качества образования.

В первую очередь министр высказался о безопасности детей и педагогов.

"Территориальные департаменты по обеспечению качества в сфере образования зафиксировали 120 случаев нарушений. В частности, игнорирование запрета на привлечение педагогов к несвойственным функциям в городе Семей едва не привело к трагедии с участием учителя. Призываю руководство регионов принять все необходимые меры для строгого соблюдения закона", – подчеркнул Гани Бейсембаев.

Как известно, в 2024 году в закон внесены поправки, усиливающие ответственность за насилие в отношении несовершеннолетних и направленные на поддержку семьи. Также расширены полномочия Комитета по охране прав детей. По словам министра, в январе страны ООН высоко оценили реформы Казахстана в этой сфере.

Кроме того, Гани Бейсембаев отметил, что ведомство продолжает развивать инклюзивное и специальное образование.

"К 2025 году планируем обеспечить 100% доступ к психолого-педагогической поддержке. Начата трансформация центров "Бөбек" и Национального центра инклюзивного образования. В октябре Казахстан впервые примет Всемирный конгресс по инклюзии", – отметил глава Минпросвещения.

Он также проинформировал, что для сокращения разрыва в качестве образования между городскими и сельскими школами реализуется проект "Ауыл мектебі – сапа алаңы". Он направлен на модернизацию материально-технической базы, обеспечение высокоскоростного интернета и повышение качества обучения. Благодаря внедрению терминалов Starlink доля школ с качественным интернетом выросла с 19% в 2022 году до 95% в 2024-м.

"С начала года мы приступили к масштабированию ваучерного финансирования в дошкольных организациях. Руководителям управлений образования необходимо обеспечить его своевременное и качественное внедрение в регионах. Интеграция с НОБД позволит быстрее перейти на новую модель финансирования", – заявил министр.

Завершая выступление, министр подчеркнул важность работы с обращениями граждан. Он отметил, что для педагогов особенно важно чувствовать защиту своих прав, а решения, связанные с их профессиональной деятельностью и дисциплинарными мерами, должны приниматься на основе объективных критериев и в рамках законодательства.