120 млн тенге отсудили родственники погибшего на руднике "Майкаинзолото" спасателя

Родственники спасателя, погибшего 4 января на предприятии "Майкаинзолото", подали иск о возмещении морального вреда и отсудили 120 миллионов тенге, передаёт BaigeNews.kz.

В суд обратились мать, дочь, сын и сестра погибшего.

"Моральный вред обусловлен причинёнными им нравственными страданиями, тяжестью утраты сына, отца, брата невозможностью прощания с ним при погребении, отсутствием со стороны работодателя соболезнований, поддержки. Исходя из 100-процентной вины работодателя в произошедшем несчастном случае, суд удовлетворил требования родственников погибшего спасателя в полном объёме, взыскав компенсацию морального вреда в размере заявленных требований 30 000 000 тенге в пользу каждого из родственников, всего 120 миллионов тенге", - сообщили в суде.