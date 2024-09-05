  • 5 Сентября, 22:54
  • BAIGENEWS

120 млн тенге отсудили родственники погибшего на руднике "Майкаинзолото" спасателя

Сегодня, 22:03
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
baigenews.kz Сегодня, 22:03
Сегодня, 22:03
110
Фото: baigenews.kz

Родственники спасателя, погибшего 4 января на предприятии "Майкаинзолото", подали иск о возмещении морального вреда и отсудили 120 миллионов тенге, передаёт BaigeNews.kz.

В суд обратились мать, дочь, сын и сестра погибшего.

"Моральный вред обусловлен причинёнными им нравственными страданиями, тяжестью утраты сына, отца, брата невозможностью прощания с ним при погребении, отсутствием со стороны работодателя соболезнований, поддержки. Исходя из 100-процентной вины работодателя в произошедшем несчастном случае, суд удовлетворил требования родственников погибшего спасателя в полном объёме, взыскав компенсацию морального вреда в размере заявленных требований 30 000 000 тенге в пользу каждого из родственников, всего 120 миллионов тенге", - сообщили в суде.

Решение не вступило в законную силу.

 

Самое читаемое

Наверх