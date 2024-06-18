120 квартир в Косшы выкупят для многодетных семей и сирот

120 квартир в Косшы для социально уязвимых слоёв населения планирует выкупить акимат Акмолинской области, передаёт BaigeNews.kz.

"Из бюджета выделено 2,2 млрд тенге на выкуп 120 квартир в городе Косшы для обеспечения жильём граждан категории социально уязвимых слоев населения – многодетных семей, сирот и т. д. В целом по области для этой категории будет выделено порядка 840 квартир общей стоимостью 16 млрд тенге", – отметил заместитель руководителя областного управления строительства, архитектуры и градостроительства Азамат Байкуанышев.

Квартиры выкупят в жилом массиве "Лесная поляна", в жилых комплексах "Ақ Шанырақ" и "Dream Park". В первых 20 квартирах новоселье будут праздновать в ближайшее время, сообщает акимат области.

В ЖК "Dream Park" квартиры будут предоставлены новым жильцам в чистовой отделке, оснащены санфаянсом и газовыми плитами.

Глава региона Марат Ахметжанов, который осмотрел данные дома, отметил, что главный критерий – это качество жилья.