120 квартир в Косшы выкупят для многодетных семей и сирот
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120 квартир в Косшы для социально уязвимых слоёв населения планирует выкупить акимат Акмолинской области, передаёт BaigeNews.kz.
"Из бюджета выделено 2,2 млрд тенге на выкуп 120 квартир в городе Косшы для обеспечения жильём граждан категории социально уязвимых слоев населения – многодетных семей, сирот и т. д. В целом по области для этой категории будет выделено порядка 840 квартир общей стоимостью 16 млрд тенге", – отметил заместитель руководителя областного управления строительства, архитектуры и градостроительства Азамат Байкуанышев.
Квартиры выкупят в жилом массиве "Лесная поляна", в жилых комплексах "Ақ Шанырақ" и "Dream Park". В первых 20 квартирах новоселье будут праздновать в ближайшее время, сообщает акимат области.
В ЖК "Dream Park" квартиры будут предоставлены новым жильцам в чистовой отделке, оснащены санфаянсом и газовыми плитами.
Глава региона Марат Ахметжанов, который осмотрел данные дома, отметил, что главный критерий – это качество жилья.
"Квартиры должны быть обеспечены всем необходимым, чтобы каждая семья, которая получает жильё, могла прийти и жить без каких-либо дополнительных работ или покупок", – подчеркнул Марат Ахметжанов.
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