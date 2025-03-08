В Туркестанской области, на закрытом участке дороги вблизи от села Шакпак, образовалось скопление машин, среди которых были два пассажирских автобуса, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

"Спасатели МЧС эвакуировали 120 человек, включая 19 детей в ближайший пункт обогрева. В медицинской помощи никто не нуждался", — говорится в сообщении.

Пассажиры выразили благодарность сотрудникам МЧС за оперативную помощь.