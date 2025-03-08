120 человек эвакуировали с трассы в Туркестанской области
Среди них - 19 детей.
Сегодня, 10:56
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 10:56Сегодня, 10:56
108Фото: скриншот с видео
В Туркестанской области, на закрытом участке дороги вблизи от села Шакпак, образовалось скопление машин, среди которых были два пассажирских автобуса, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.
"Спасатели МЧС эвакуировали 120 человек, включая 19 детей в ближайший пункт обогрева. В медицинской помощи никто не нуждался", — говорится в сообщении.
Пассажиры выразили благодарность сотрудникам МЧС за оперативную помощь.
Самое читаемое