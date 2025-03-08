  • 8 Марта, 12:20
  • BAIGENEWS

120 человек эвакуировали с трассы в Туркестанской области

Среди них - 19 детей.

Сегодня, 10:56
АВТОР
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скриншот с видео Сегодня, 10:56
Сегодня, 10:56
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Фото: скриншот с видео

В Туркестанской области, на закрытом участке дороги вблизи от села Шакпак, образовалось скопление машин, среди которых были два пассажирских автобуса, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

"Спасатели МЧС эвакуировали 120 человек, включая 19 детей в ближайший пункт обогрева.  В медицинской помощи никто не нуждался", — говорится в сообщении. 

Пассажиры выразили благодарность сотрудникам МЧС за оперативную помощь.

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