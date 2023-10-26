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120 акмолинцев лишат водительских прав

26 Октября, 09:42
АВТОР
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Baigenews.kz 26 Октября, 09:42
26 Октября, 09:42
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Фото: Baigenews.kz

Прокуратурой Акмолинской области выявлены факты наличия водительских удостоверений у лиц, имеющих медицинские противопоказания к управлению транспортных средств, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру области.

Таким образом, водительских прав будут лишены 120 акмолинцев.

"К примеру, гражданин А. имеет водительское удостоверение с правом управления транспортными средствами. При этом он состоит на диспансерном учете с заболеванием, при котором запрещается управлять транспортом", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что за нарушение правил дорожного движения 97 человек привлекли к административной ответственности.

Как показывает статистика, большинство дорожно-транспортных происшествий совершаются вследствие превышения скоростного режима, игнорирования использования ремней безопасности, а также управление автомобилем в состоянии опьянения.

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