120 акмолинцев лишат водительских прав
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Прокуратурой Акмолинской области выявлены факты наличия водительских удостоверений у лиц, имеющих медицинские противопоказания к управлению транспортных средств, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру области.
Таким образом, водительских прав будут лишены 120 акмолинцев.
"К примеру, гражданин А. имеет водительское удостоверение с правом управления транспортными средствами. При этом он состоит на диспансерном учете с заболеванием, при котором запрещается управлять транспортом", - говорится в сообщении.
Также сообщается, что за нарушение правил дорожного движения 97 человек привлекли к административной ответственности.
Как показывает статистика, большинство дорожно-транспортных происшествий совершаются вследствие превышения скоростного режима, игнорирования использования ремней безопасности, а также управление автомобилем в состоянии опьянения.
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