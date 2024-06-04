12 выпускников вузов получили офицерские погоны из рук Токаева

В ходе торжественной церемонии 12 лучших выпускников высших военных учебных заведений получили офицерские погоны из рук Президента – Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Республики Казахстан, передаёт BaigeNews.



Военный институт сухопутных войск им. С. Нурмагамбетова МО РК:

1. Асылбеков Иманжусип Асылбекулы;

2. Алпысбаев Бауыржан Акылжанулы;



Военно-инженерный институт радиоэлектрики и связи МО РК:

3. Дайырбай Бекжан Муратулы;

4. Омаров Диас Бейсенгелдиулы;



Пограничная служба КНБ РК:

5. Тотен Ернур Жанатулы;



Академия КНБ РК:

6. Жумабек Нурахмет Шаяхметулы;



Карагандинская академия имени Б.Бейсенова МВД РК:

7. Жанатбай Санжар Жандарулы;

8. Сорокина Александра Максимовна;



Академия Национальный гвардии РК:

9. Агыбаев Тимур Бауыржанулы;

10. Женис Жалгас Толегенулы;



Академия гражданской защиты им. М. Габдуллина МЧС РК:

11. Жигербаев Ернар Азаматулы;

12. Еркенов Диас Серикулы.