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12 выпускников вузов получили офицерские погоны из рук Токаева

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12 выпускников вузов получили офицерские погоны из рук Токаева Сегодня, 12:32
Сегодня, 12:32
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В ходе торжественной церемонии 12 лучших выпускников высших военных учебных заведений получили офицерские погоны из рук Президента – Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Республики Казахстан, передаёт BaigeNews.

Военный институт сухопутных войск им. С. Нурмагамбетова МО РК:
      1. Асылбеков Иманжусип Асылбекулы;
      2. Алпысбаев Бауыржан Акылжанулы;

Военно-инженерный институт радиоэлектрики и связи МО РК:
      3. Дайырбай Бекжан Муратулы;
      4. Омаров Диас Бейсенгелдиулы;

Пограничная служба КНБ РК:
      5. Тотен Ернур Жанатулы;

Академия КНБ РК:
      6. Жумабек Нурахмет Шаяхметулы;

Карагандинская академия имени Б.Бейсенова МВД РК:
      7. Жанатбай Санжар Жандарулы;
      8. Сорокина Александра Максимовна;

Академия Национальный гвардии РК:
      9. Агыбаев Тимур Бауыржанулы;
      10. Женис Жалгас Толегенулы;

Академия гражданской защиты им. М. Габдуллина МЧС РК:
      11. Жигербаев Ернар Азаматулы;
      12. Еркенов Диас Серикулы.

 

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