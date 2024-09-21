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12 тысяч зрителей хором исполнили песню "Анашым" в Астане

Сегодня, 22:48
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акимат Астаны Сегодня, 22:48
Сегодня, 22:48
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Фото: акимат Астаны

На столичной "Барыс Арене" произошло поистине уникальное событие: 12 тысяч зрителей хором спели известную казахскую песню "Анашым" во время молодежного фестиваля You Fest, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт столичного акимата.

Популярная и давно всеми знакомая песня Марата Омарова "Анашым" была посвящена всем мамам, и весь зал объединился в одном порыве, создавая незабываемую атмосферу единства и гордости за родную культуру.

"Фестиваль You Fest — не просто музыкальное событие, а настоящее движение, способствующее развитию казахстанской молодежи и культуры", — отмечают организаторы.

 

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