12 тысяч зрителей хором исполнили песню "Анашым" в Астане

На столичной "Барыс Арене" произошло поистине уникальное событие: 12 тысяч зрителей хором спели известную казахскую песню "Анашым" во время молодежного фестиваля You Fest, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт столичного акимата.

Популярная и давно всеми знакомая песня Марата Омарова "Анашым" была посвящена всем мамам, и весь зал объединился в одном порыве, создавая незабываемую атмосферу единства и гордости за родную культуру.