12 тысяч казахстанцев наказали за неисполнение родительских обязанностей – МВД

В Казахстане с начала учебного года к административной ответственности привлечено более 12 тыс. человек. Об этом на брифинге МВД сообщил начальник управления Комитета административной полиции МВД Асет Оспанов, передаёт BaigeNews.kz.

"Выявлено более 2 тыс. семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, информация о которых направлена в заинтересованные госорганы. Поставлено на профилактический учет более 6 тыс. родителей, не исполняющих обязанностей по воспитанию детей. В отношении них рассмотрено 1800 материалов на комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав. По их результатам судами более 600 лиц лишено и 340 ограничено в родительских правах, за неисполнение родительских обязанностей к административной ответственности привлечено более 12 тыс. человек", - сообщил Асет Оспанов.

Он отметил, что для выявления фактов насилия над детьми, разработан пошаговый алгоритм действий полиции, согласно которого при обходе административного участка, проведении подворного обхода особое внимание обращается на семьи, в которых дети проживают с отчимами и мачехами.

В декабре прошлого года, совместно с госорганами утверждена специальная Методика по раннему выявлению и оказанию помощи несовершеннолетним подвергшимся насилию, травле (буллингу), кибербуллингу.

Оперативный обмен информацией производится с помощью ватсап-чатов.