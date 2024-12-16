12 тысяч человек одновременно исполнили гимн Казахстана в Астане
Это произошло на ретро-фестивале в комплексе "Барыс Арена".
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12 тысяч человек исполнили гимн Казахстана во время концерта в Астане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт акимата города.
Ретро-фестиваль прошёл в спортивном комплексе "Барыс Арена". Исполнение гимна Казахстана одновременно 12 тысячами человек "стало символом единства и патриотизма, объединив зрителей всех возрастов", отметили в акимате.
Напомним, в столице Казахстана в честь Дня Независимости изображение государственного флага появилось на LED-экранах центральных улиц, медиафасадах зданий КТЖ, ЭКСПО и Колесе обозрения.
Всего в Астане проходят более 50 праздничных мероприятий: концерты, выставки, конкурсы, спортивные турниры и другие.
Ранее сообщалось о том, какие мероприятия пройдут ко Дню Независимости в разных регионах страны.
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