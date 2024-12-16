12 тысяч человек исполнили гимн Казахстана во время концерта в Астане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт акимата города.



Ретро-фестиваль прошёл в спортивном комплексе "Барыс Арена". Исполнение гимна Казахстана одновременно 12 тысячами человек "стало символом единства и патриотизма, объединив зрителей всех возрастов", отметили в акимате.

Напомним, в столице Казахстана в честь Дня Независимости изображение государственного флага появилось на LED-экранах центральных улиц, медиафасадах зданий КТЖ, ЭКСПО и Колесе обозрения.

Всего в Астане проходят более 50 праздничных мероприятий: концерты, выставки, конкурсы, спортивные турниры и другие.

Ранее сообщалось о том, какие мероприятия пройдут ко Дню Независимости в разных регионах страны.