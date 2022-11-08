12 тысяч арендных квартир построят для молодёжи в мегаполисах РК

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В Астане, Алматы и Шымкенте построят 12 тысяч арендных квартир. План мероприятий приняли в министерстве индустрии и инфраструктурного развития для исполнения поручений главы государства об обеспечении жильём работающей молодёжи, передаёт BaigeNews.kz.

"Согласно нацпроекту "Сильные регионы – драйвер развития страны" до 2025 года планируется строительство и приобретение трёх тысяч квартир ежегодно. В этом году на эти цели из республиканского бюджета предусмотрено 21,6 миллиарда тенге", - уточнили в министерстве.

Арендное жильё без права выкупа предоставляется сроком на пять лет. В этот период у молодёжи появится возможность накопить на первоначальный взнос. Освободившееся жилье будет предоставлено следующим претендентам.

В рамках государственной программы "Нұрлы жер" с 2019 года для представителей работающей молодёжи построено около семи тысяч арендных квартир в трёх мегаполисах страны.

Кроме того, запущены жилищные программы в регионах. Они направлены на обеспечение жильём работающей молодёжи за счёт финансирования из местного бюджета и предоставление займа под льготные пять процентов годовых с первоначальным взносом от нуля до десяти процентов, сроком до 25 лет.