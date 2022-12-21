1,2 триллиона тенге направили на увеличение зарплаты казахстанских учителей в 2022 году

Из этой суммы педагогам дошкольного образования направили 121,5 миллиарда тенге, среднего образования — 1,04 триллиона тенге, технического и профессионального образования — 39,8 миллиарда тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу министерства просвещения РК.

Если сравнить 2020 и 2022 годы, то сумма средств, выделяемых из республиканского бюджета на увеличение оплаты труда педагогов и выплату им надбавок, возросла в три раза.

"По поручению главы государства К. К. Токаева заработная плата педагогов с января 2020 года ежегодно повышается на 25%. В январе 2021 и 2022 годов их оплата труда также увеличилась ещё на 25%. Соответственно, из года в год увеличиваются объемы средств, выделяемые на повышение зарплаты работников организаций образования: воспитателей, педагогов школ и колледжей, а также специалистов системы дополнительного образования. Также они получают доплаты за квалификационную категорию (от 30% до 50% от должностного оклада), за степень магистра, за ведение предметов на английском языке, проверку тетрадей, классное руководство и наставничество", — сообщил директор департамента бюджетного планирования министерства просвещения Республики Казахстан Галымжан Молдаш.