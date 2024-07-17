12 судей из Казахстана будут работать на Олимпиаде в Париже
Сегодня, 15:59
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Сегодня, 15:59Сегодня, 15:59
89Фото: pxhere.com
На Олимпиаде-2024 будут задействованы 12 арбитров из Казахстана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на НОК РК.
В число специалистов, получивших приглашение судить на Олимпийских играх, вошли:
- Алуа Бектурова (художественная гимнастика);
- Ольга Соловьёва (тяжелая атлетика);
- Алия Каримова (артистическое плавание);
- Юлия Игнатченко, Меруерт Каукеева (теннис);
- Тимур Амирбеков (спортивная гимнастика);
- Евгений Дьякокин (фехтование, сабля);
- Евгений Михеев (баскетбол);
- Ерик Жумабеков, Игорь Лигай (борьба);
- Алишер Алтаев, Ермек Суйениш (бокс).
Ранее сообщалось о том, что на Республиканской базе олимпийской подготовки в Алматинской области состоялась официальная церемония проводов национальной сборной Казахстана на XXXIII Летние Олимпийские игры. Казахстан в Париже будут представлять 80 атлетов. Они поборются за 81 комплект медалей по 25 видам спорта.