12 судей из Казахстана будут работать на Олимпиаде в Париже

На Олимпиаде-2024 будут задействованы 12 арбитров из Казахстана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на НОК РК.



В число специалистов, получивших приглашение судить на Олимпийских играх, вошли:

Алуа Бектурова (художественная гимнастика);

Ольга Соловьёва (тяжелая атлетика);

Алия Каримова (артистическое плавание);

Юлия Игнатченко, Меруерт Каукеева (теннис);

Тимур Амирбеков (спортивная гимнастика);

Евгений Дьякокин (фехтование, сабля);

Евгений Михеев (баскетбол);

Ерик Жумабеков, Игорь Лигай (борьба);

Алишер Алтаев, Ермек Суйениш (бокс).

Ранее сообщалось о том, что на Республиканской базе олимпийской подготовки в Алматинской области состоялась официальная церемония проводов национальной сборной Казахстана на XXXIII Летние Олимпийские игры. Казахстан в Париже будут представлять 80 атлетов. Они поборются за 81 комплект медалей по 25 видам спорта.