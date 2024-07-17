  • 17 Июля, 16:43
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12 судей из Казахстана будут работать на Олимпиаде в Париже

Сегодня, 15:59
АВТОР
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pxhere.com Сегодня, 15:59
Сегодня, 15:59
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Фото: pxhere.com

На Олимпиаде-2024 будут задействованы 12 арбитров из Казахстана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на НОК РК. 
 
В число специалистов, получивших приглашение судить на Олимпийских играх, вошли:

  • Алуа Бектурова (художественная гимнастика);
  • Ольга Соловьёва (тяжелая атлетика);
  • Алия Каримова (артистическое плавание);
  • Юлия Игнатченко, Меруерт Каукеева (теннис);
  • Тимур Амирбеков (спортивная гимнастика);
  • Евгений Дьякокин (фехтование, сабля);
  • Евгений Михеев (баскетбол);
  • Ерик Жумабеков, Игорь Лигай (борьба);
  • Алишер Алтаев, Ермек Суйениш (бокс).

Ранее сообщалось о том, что на Республиканской базе олимпийской подготовки в Алматинской области состоялась официальная церемония проводов национальной сборной Казахстана на XXXIII Летние Олимпийские игры. Казахстан в Париже будут представлять 80 атлетов. Они поборются за 81 комплект медалей по 25 видам спорта.

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