12 россиян эвакуировали спасатели из снежного плена в ВКО

Люди на автомобилях застряли на трассе республиканского значения "Усть-Каменогорск — Шемонаиха — Граница РФ" в Шемонаихинском районе.

Добраться до места вынужденной остановки машин сотрудникам оперативно-спасательного отряда ДЧС ВКО удалось на высопроходимом автомобиле "ТРЭКОЛ". Из зоны опасности застрявших, в том числе двух детей, эвакировали и разместили в гостинице города Шемонаиха. Там же акимат организовал для них питание и обогрев.

Отмечается, что сейчас в регионе остаются закрытыми 15 автодорог. В ДЧС ВКО просят граждан отменить все поездки, пока погода не стабилизируется.

6 января в регионе продолжает действовать штормовое предупреждение, в области сильная метель и гололёд.