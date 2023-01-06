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пресс-службы МЧС РК Сегодня, 10:17
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Сегодня, 10:17
153
Фото: пресс-службы МЧС РК

12 россиян эвакуировали спасатели из снежного плена в ВКО

В ВКО спасатели эвакуировали 12 россиян из снежного плена, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК. 

Люди на автомобилях застряли на трассе республиканского значения "Усть-Каменогорск — Шемонаиха — Граница РФ" в Шемонаихинском районе. 

Добраться до места вынужденной остановки машин сотрудникам оперативно-спасательного отряда ДЧС ВКО удалось на высопроходимом автомобиле "ТРЭКОЛ". Из зоны опасности застрявших, в том числе двух детей, эвакировали и разместили в гостинице города Шемонаиха. Там же акимат организовал для них питание и обогрев.

Отмечается, что сейчас в регионе остаются закрытыми 15 автодорог. В ДЧС ВКО просят граждан отменить все поездки, пока погода не стабилизируется.

6 января в регионе продолжает действовать штормовое предупреждение, в области сильная метель и гололёд.

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#ДЧС #трассы #эвакуация #метель
BaigeNews.kz
Сегодня, 10:17
153
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