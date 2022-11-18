12 регионов и 16 000 км поездок. Итоги агитационной кампании Салтанат Турсынбековой

Фото: штаб Салтанат Турсыбековой

Кандидат в Президенты Салтанат Турсынбекова за месяц агитации посетила 12 регионов, где провела встречи с представителями разных групп населения. Вместе с командой Штаба кандидат проехала более 16 000 км.

АСТАНА

С 21 по 23 октября прошло заседание оргкомитета, были официально открыты республиканский и региональные Штабы, Салтанат Турсынбекова сама выехала на улицы Астаны, чтобы прикрепить свой первый агитплакат. Таким образом был дан старт команде в столице и регионах страны.

24 октября кандидат встретилась с правозащитниками. Салтанат Турсынбекова считает неприемлемым широкое распространение таких проблем, как наркомания, игромания и алкоголизм, бытовое насилие и коррупция.

25 октября она совершила забег в рамках челленджа с флагом в честь Дня Республики.

КАРАГАНДА

26 октября кандидат встретилась с правозащитниками, юристами, представителями разных неправительственных организаций. Во время встречи она публично озвучила свой номер телефона. Далее кандидат посетила Центр помощи жертвам бытового насилия.

КОКШЕТАУ

27 октября правозащитница посетила Многопрофильную областную больницу. Турсынбекова высказалась за декриминализацию ошибок медиков. Также докторов беспокоит вопрос низкого финансирования медучреждений.

В этот же день кандидат посетила кризисный центр "Шанс". Правозащитница призвала женщин не отчаиваться и не сдаваться – идти и бороться за себя и детей до конца.

АСТАНА

28 октября Салтанат Турсынбекова встретилась с многодетными мамами в столице. Проблемы многодетных семей известны всем: сложное финансовое положение, трудности с жильем и организацией образования для детей, закредитованность.

29 октября Турсынбекова посетила частный приют для животных. Были подняты проблемы отсуствия государственных питомников для бездомных животных, а также их негуманного умерщвления.

ШЫМКЕНТ

31 октября кандидат поговорила с 250 работницами швейной фабрики, где подняла вопрос снижения пенсионного возраста женщинам. Затем она встретилась с городской коллегией адвокатов.Юристы недовольны несправедливыми судами и давлением на журналистов. Позже кандидат заехала в службу поддержки семьи, которая в 2017 году была создана благодаря ее проекту "Казахстан без насилия в семье".

ТУРКЕСТАН

1 ноября Турсынбекова посетила Кентауский трансформаторный завод. Здесь люди жаловались на увеличение цен, невысокие доходы и поблагодарили кандидата за предложение снизить пенсионный возраст.

В тот же день кандидат встретилась с сообществом людей с безграничными возможностями"Шапагат". Люди жаловались на сложности с трудоустройством, низкие пособия, невозможность запатентовать тренажеры для реабилитации.

АЛМАТЫ

С 3 по 6 ноября Салтанат Турсынбекова провела разные встречи в Алматы: с горожанами по вопросам защиты прав потребителей, касательно вопросов защиты интеллектуальной собственности, городскими правозащитниками, со студентками Казахского национального женского педагогического университета, а также с руководителем кризисного центра "Родник".

Кроме того, кандидат возложила цветы к монументу "Тәуелсіздік таңы" и почтила память жертв декабрьских событий.

КОСТАНАЙ

8 ноября Салтанат Турсынбекова посетила поликлинику №4. Сотрудники пожаловались на низкие зарплаты и нехватку кадров, а пациенты - на дорожающие лекарства и сложности записи в больницы.

Далее кандидат провела встречу с правозащитниками и адвокатами. Там она высказалась про низкую представленность женщин на управленческих должностях в стране.

АКТАУ

13 ноября Турсынбекова провела встречу с матерями-одиночками. Правозащитница подняла проблему неуплаты алиментов. В этот же день кандидат встретилась со студентами Yessenov University, где говорилось о необходимости создания условий для сельской молодежи.

АТЫРАУ

14 ноября Салтанат Турсынбекова провела встречу по теме материнской и младенческой смертности в Казахстане. Бороться надо за каждую женщину и малыша, считает Турсынбекова.

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК

15 ноября прошла встреча с местными экологами и активистами. Основным источником загрязнения атмосферного воздуха в ВКО являются выбросы более чем 370 предприятий.

Позже Турсынбекова встретилась с правозащитниками и обсудила с ними тему буллинга в школах. По данным ЮНФПА, в Казахстане 44% детей стали жертвами травли.

ПАВЛОДАР

16 ноября кандидат посетила центр для зависимых от алкоголя и наркотиков в Павлодаре. Правозащитница подняла тему "закладчиков", которыми часто становятся обычные школьники.

ПЕТРОПАВЛОВСК

17 ноября кандидат посетила Областную универсальную научную библиотеку им.Сабита Муканова, где поднимались вопросы борьбы с коррупцией. Затем она поговорила с сотрудниками завода "Иван Зенченко", где подняла вопросы развития предпринимательства среди женщин.

ЗАКАЗЧИК: ДОВЕРЕННОЕ ЛИЦО КАНДИДАТА В ПРЕЗИДЕНТЫ РК, ТУРСЫНБЕКОВОЙ С.П., В ЛИЦЕ БЕКИШЕВОЙ Р.М.

ОПЛАЧЕНО ИЗ СРЕДСТВ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ФОНДА КАНДИДАТА В ПРЕЗИДЕНТЫ РК ТУРСЫНБЕКОВОЙ С.П.