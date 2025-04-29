12 многопрофильных районных больниц откроют в Казахстане до конца года
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До конца года в Казахстане откроют 12 новых многопрофильных центральных районных больниц. Об этом на заседании правительства сообщила министр здравохранения Акмарал Альназарова, передает BaigeNews.kz.
"До конца 2025 года планируется ввести в эксплуатацию еще 12 МЦРБ. Туда ведется целенаправленная подготовка 98 медработников.
Строительные работы на оставшихся 14 объектах планируется завершить до конца 2026 года", - сказала министр.
По ее словам, в МЦРБ направлены 427 врачей. К моменту завершения оставшихся медобъектов ведется подготовка 85 медиков.
Их строительство запланировано в рамках Нацпроекта по повышению своевременности оказания экстренной медицинской помощи сельскому населению.
"Она включает организацию 32 современных многопрофильных центральных районных больниц с открытием специализированных отделений. А также оборудование их высокотехнологичной медицинской техникой.
В реализацию этой цели уже завершены строительные работы в шести МЦРБ (Туркестанская – 3, ВКО – 1, СКО – 1, Карагандинская – 1). Благодаря чему, там уже функционируют инсультные центры, отделения хирургии и травматологии, родильные отделения", - сказала министр.
Она отметила, что во все МЦРБ уже поставлена специализированная медтехника.
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