До конца года в Казахстане откроют 12 новых многопрофильных центральных районных больниц. Об этом на заседании правительства сообщила министр здравохранения Акмарал Альназарова, передает BaigeNews.kz.

"До конца 2025 года планируется ввести в эксплуатацию еще 12 МЦРБ. Туда ведется целенаправленная подготовка 98 медработников. Строительные работы на оставшихся 14 объектах планируется завершить до конца 2026 года", - сказала министр.

По ее словам, в МЦРБ направлены 427 врачей. К моменту завершения оставшихся медобъектов ведется подготовка 85 медиков.

Их строительство запланировано в рамках Нацпроекта по повышению своевременности оказания экстренной медицинской помощи сельскому населению.

"Она включает организацию 32 современных многопрофильных центральных районных больниц с открытием специализированных отделений. А также оборудование их высокотехнологичной медицинской техникой. В реализацию этой цели уже завершены строительные работы в шести МЦРБ (Туркестанская – 3, ВКО – 1, СКО – 1, Карагандинская – 1). Благодаря чему, там уже функционируют инсультные центры, отделения хирургии и травматологии, родильные отделения", - сказала министр.

Она отметила, что во все МЦРБ уже поставлена специализированная медтехника.