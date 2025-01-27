За последние три года в государственный земельный фонд Казахстана вернули 12,1 миллиона гектаров неиспользуемых сельхозземель. Об этом на пресс-конференции в СЦК сообщил председатель Комитета по управлению земельными ресурсами Министерства сельского хозяйства РК Мурат Темиржанов, передаёт BaigeNews.kz.

С 2022 года в стране проведено более 4,7 тысячи внеплановых проверок на площади 9,4 миллиона гектаров. В результате выявленных нарушений инспекторы выдали около 3,5 тысячи предписаний на устранение проблем, касающихся 6,3 миллиона гектаров. В госфонд возвращено 5,4 миллиона гектаров в 2022 году, 4,6 миллиона гектаров в 2023 году, 2,1 миллиона гектаров в прошлом году.

"Из возвращенных участков 4,9 миллиона гектаров уже перераспределены: 1,9 миллиона выделено под пастбища для общего пользования, чтобы снизить дефицит выпасных территорий в сельской местности. Три миллиона гектаров переданы новым землепользователям через конкурсные процедуры. С 2022 года землепользователи приступили к работе на площади 3,7 миллиона гектаров", - отметил Темиржанов.

С сентября прошлого года министерство сельского хозяйства усилило контроль не только за возвратом земель, но и за их справедливым перераспределением и вводом в сельхозоборот. Приоритетные направления работы: борьба с деградацией почв, снижение дефицита пастбищ и контроль за законностью использования земель.

Для этого помимо центральной рабочей комиссии в регионах созданы межведомственные группы, занимающиеся рассмотрением конкретных земельных споров.

"Совместная работа Комитета с правоохранительными органами позволила ускорить процесс отмены незаконных решений и дала возможность восстановить справедливость в вопросах землепользования", – подчеркнул Темиржанов.

Министерство сельского хозяйства рассчитывает, что новые меры помогут вернуть землю в оборот, обеспечить справедливое распределение участков среди фермеров и сельских жителей, а также предотвратить незаконное использование сельхозземель.