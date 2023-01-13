1,2 млн человек получили пособия из фонда соцстрахования в 2022 году

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В 2022 году из Государственного фонда социального страхования социальные выплаты получили 1,2 миллиона человек. Общая сумма пособий составила 441 миллиард тенге, что на 30 процентов больше, чем в 2021 году, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на данные Минтруда и соцзащиты.

В ведомстве отметили, что социальная выплата на случай утраты трудоспособности назначается дополнительно к государственному социальному пособию по инвалидности и выплачиваемому за счёт бюджетных средств. Выплата производится на период установления медико-социальной экспертизой степени утраты общей трудоспособности от 30 до 100 процентов. В 2022 году её получили 97,6 тысячи человек на сумму 30,5 миллиарда тенге, что на 13 процентов больше, чем в 2021 году. Средний размер назначенной выплаты составил 37 784 тенге.

Социальная выплата на случай потери кормильца назначается иждивенцам участникам системы обязательного социального страхования дополнительно к государственному социальному пособию по потере кормильца, выплачиваемому за счёт средств бюджета. Она осуществляется до достижения иждивенцами 18 лет, а в случае обучения по очной форме – до 23 лет. В 2022 году 61, 4 тысячи семей, потерявших кормильца, получили данную выплату из ГФСС на сумму 21,3 миллиарда тенге, что на 20 процентов больше, чем в 2021 году. Средний размер назначенной выплаты — 40 928 тенге.

Для обеспечения покупательской способности размеры выплат по утрате трудоспособности и потере кормильца ежегодно повышаются. Так, с 1 января 2023 года размер выплат увеличен на 8,5 процента.

Социальная выплата на случай потери работы назначается вне зависимости от причин увольнения. Право на выплату возникает со дня регистрации в качестве безработного через центр занятости населения или портал "Электронная биржа труда" (enbek.kz). Выплата назначается от одного до шести месяцев в зависимости от стажа участия в системе обязательного социального страхования и дохода за последние 24 месяца. В 2022 году данную выплату из ГФСС получили 110,6 тысячи человек на сумму 19,1 миллиарда тенге, что на 18 процентов больше, чем в 2021 году. Средний размер назначенной выплаты — 44 833 тенге.

С 1 января 2023 года повышен коэффициент замещения дохода с 40 до 45 процентов, применяемый для исчисления социальной выплаты на случай потери работы, что приведёт к увеличению её размера.

Социальная выплата на случай потери дохода в связи с беременностью и родами, усыновлением (удочерением) новорождённого ребёнка (детей) назначается на все дни отпуска по беременности и родам. В 2022 году данную единовременную выплату из ГФСС получили 251,1 тысячи человек на общую сумму 197,9 миллиарда тенге, что на 60 процентов больше, чем в 2021 году. Средний размер назначенной выплаты — 809 226 тенге.

Ежемесячная социальная выплата на случай потери дохода в связи с уходом за ребенком до одного года назначается с даты рождения ребёнка. Размер выплаты составляет 40 процентов от среднемесячного дохода за последние два года. При рождении двух и более детей выплата назначается на каждого ребёнка отдельно. В 2022 году данная выплата из ГФСС назначена 321,8 тысячи человек. Всего в течение года выплачено 171,9 миллиарда тенге, что на 11 процентов больше, чем в 2021 году. Средний размер назначенной выплаты — 45 942 тенге.

С 1 января 2023 года увеличена продолжительность социальной выплаты по уходу за ребёнком с одного года до полутора лет.