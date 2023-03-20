1,2 миллиона клиентов Kaspi.kz получили компенсацию государства по депозитам

Более 1,2 миллиона клиентов Kaspi.kz получили государственную компенсацию по депозитам. Компания мгновенно перевела деньги, как только государство предоставило компенсацию.

Государственная компенсация по "Программе защиты тенговых вкладов" составила 10% от наименьшей суммы, которая находилась на депозите за последний год. Общая сумма компенсации - 66,4 миллиарда тенге.

Средняя сумма компенсации на одного клиента составила около 55 000 тенге.