12 мешков мусора достали со дна Каспия водолазы в Актау

В Актау в рамках экологической акции "Таза Қазақстан" очистили морское дно от мусора. В подводной уборке задействовали водолазную службу военно-морских сил, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу акимата города.

Очистили мусор, лежащий на глубине 10-15 метров под водой. Водолазы взяли с собой мешки для мусора под воду и очистили территорию в 250 квадратных метров. В прошлый раз при очистке морского дна было выброшено 10 мешков мусора, на этот раз их насчитали 12.

Один из водолазов Сайран Абдыкаримов прослужил в Военно-морских силах РК более 9 лет. Военнослужащие выразили готовность всегда поддерживать акции по уборке.

"На дне моря в основном пластик, пакеты, баклажки, железо. Сегодня в рамках экологической акции водолазы вносят свой вклад в чистоту моря. Просим население соблюдать чистоту на море и не выбрасывать мусор в воду, когда они приезжают отдыхать на берег", - сказал начальник водолазной службы военно-морских сил войсковой части 2901 Сайран Абдикаримов.

Фото: акимат Актау