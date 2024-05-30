12-летнюю девочку сбил грузовик в Караганде

В Караганде грузовик сбил 12-летнюю карагандинку, переходящую дорогу по пешеходному переходу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ekaraganda.kz.

ДТП произошло 29 мая в полдень. Девочка переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу на улице Резника. 49-летний водитель грузового автомобиля "КамАЗ" сбил ребёнка.

"В результате ДТП 12-летняя пешеход доставлена в медицинское учреждение. Факт зарегистрирован в полиции. Назначены соответствующие экспертизы, по результатам которых будет принято процессуальное решение", – сообщили в департаменте полиции Карагандинской области.

В социальных сетях родители девочки сообщили, что она шла со школы, когда случилось ДТП. После наезда девочка получила сотрясение головного мозга. Переломов нет. Сейчас находится под наблюдением врачей.