12-летняя девочка родила в Павлодарской области
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12-летняя школьница стала матерью в Павлодарской области. Подробности сообщили в Управлении образования региона, передаёт BaigeNews.kz.
Девочка учится в одной из школ Щербактинского района, в августе ей исполнится 13 лет.
Беременность выявили в школе.
"Педагоги заметили после выхода с каникул. Девочку с матерью сразу повезли в больницу", - сообщили в управлении.
Директор школы после этого случая уволился по собственному желанию
Как сообщила уполномоченный по правам ребёнка Динара Закиева, по факту изнасилования девочки проводится досудебное расследование по части 4 статьи 120 УК РК.
"Дело зарегистрировано апреле. В данный момент проводится судебно-психиатрическая экспертиза. Подозреваемым признан родственник потерпевшей", - заявила она.
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