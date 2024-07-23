12-летняя девочка родила в Павлодарской области

12-летняя школьница стала матерью в Павлодарской области. Подробности сообщили в Управлении образования региона, передаёт BaigeNews.kz.

Девочка учится в одной из школ Щербактинского района, в августе ей исполнится 13 лет.

Беременность выявили в школе.

"Педагоги заметили после выхода с каникул. Девочку с матерью сразу повезли в больницу", - сообщили в управлении.

Директор школы после этого случая уволился по собственному желанию

Как сообщила уполномоченный по правам ребёнка Динара Закиева, по факту изнасилования девочки проводится досудебное расследование по части 4 статьи 120 УК РК.