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12-летняя девочка родила в Павлодарской области

Сегодня, 15:48
АВТОР
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baigenews.kz Сегодня, 15:48
Сегодня, 15:48
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Фото: baigenews.kz

12-летняя школьница стала матерью в Павлодарской области. Подробности сообщили в Управлении образования региона, передаёт BaigeNews.kz.

Девочка учится в одной из школ Щербактинского района, в августе ей исполнится 13 лет.

Беременность выявили в школе. 

"Педагоги заметили после выхода с каникул. Девочку с матерью сразу повезли в больницу", - сообщили в управлении.

Директор школы после этого случая уволился по собственному желанию

Как сообщила уполномоченный по правам ребёнка Динара Закиева, по факту изнасилования девочки проводится досудебное расследование по части 4 статьи 120 УК РК. 

"Дело зарегистрировано апреле. В данный момент проводится судебно-психиатрическая экспертиза. Подозреваемым признан родственник потерпевшей", - заявила она.

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