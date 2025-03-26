12-летняя девочка родила от родственника-подростка: ему вынесли приговор
В Павлодарской области несовершеннолетнего осудили на 10 лет за тяжкое преступление.
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26 марта 2025 года специализированный межрайонный суд по уголовным делам Павлодарской области рассмотрел дело в отношении несовершеннолетнего М., обвиняемого в особо тяжких преступлениях против малолетней (ч. 4 ст. 120, ч. 4 ст. 121 УК РК), передаёт BaigeNews.kz.
Судебное разбирательство прошло в закрытом режиме, так как обстоятельства дела не подлежат разглашению.
Несовершеннолетний не признал вину в изнасиловании малолетней, а также насильственных действий сексуального характера повлекших тяжкие последствия и просил о смягчении наказания, однако суд признал его виновным, основываясь на показаниях потерпевшей, результатах экспертиз и других доказательствах.
Согласно закону, за такие преступления предусмотрено пожизненное лишение свободы, однако из-за несовершеннолетнего возраста наказание не может превышать 10 лет. Суд приговорил М. к 10 годам лишения свободы и запретил ему работать с детьми в течение двух лет.
Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.