26 марта 2025 года специализированный межрайонный суд по уголовным делам Павлодарской области рассмотрел дело в отношении несовершеннолетнего М., обвиняемого в особо тяжких преступлениях против малолетней (ч. 4 ст. 120, ч. 4 ст. 121 УК РК), передаёт BaigeNews.kz.

Судебное разбирательство прошло в закрытом режиме, так как обстоятельства дела не подлежат разглашению.

Несовершеннолетний не признал вину в изнасиловании малолетней, а также насильственных действий сексуального характера повлекших тяжкие последствия и просил о смягчении наказания, однако суд признал его виновным, основываясь на показаниях потерпевшей, результатах экспертиз и других доказательствах.

Согласно закону, за такие преступления предусмотрено пожизненное лишение свободы, однако из-за несовершеннолетнего возраста наказание не может превышать 10 лет. Суд приговорил М. к 10 годам лишения свободы и запретил ему работать с детьми в течение двух лет.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.