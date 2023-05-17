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polisia.kz Сегодня, 17:33
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Сегодня, 17:33
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Фото: polisia.kz

12-летний школьник угнал машину отца в Таразе

12-летний мальчик угнал автомобиль отца в Таразе. Родителя оштрафовали на 172 500 тенге, передаёт BaigeNews.kz.

На юного водителя вышли благодаря соцсетям. 

"В ходе мониторинга соцсетей сотрудниками УП выявлена видеозапись, на которой несовершеннолетний управлял автомобилем Subaru. Выявлен владелец автомобиля. Выяснилось, что его 12-летний сын взял ключи от машины без разрешения и угнал авто. Отец мальчика не знал про опубликованную видеозапись", - сообщили в полиции.

Автовладельца привлекли к административной ответственности по части 5 статьи 612 КоАП РК в виде штрафа в размере 50 МРП. Автомобиль водворён на спецстоянку.

Проведена профилактическая беседа с несовершеннолетним и родителями.

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Сегодня, 17:33
109
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