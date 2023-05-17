12-летний школьник угнал машину отца в Таразе

12-летний мальчик угнал автомобиль отца в Таразе. Родителя оштрафовали на 172 500 тенге, передаёт BaigeNews.kz.

На юного водителя вышли благодаря соцсетям.

"В ходе мониторинга соцсетей сотрудниками УП выявлена видеозапись, на которой несовершеннолетний управлял автомобилем Subaru. Выявлен владелец автомобиля. Выяснилось, что его 12-летний сын взял ключи от машины без разрешения и угнал авто. Отец мальчика не знал про опубликованную видеозапись", - сообщили в полиции.