12-летний мальчик спас трех тонущих женщин на Иссык-Куле
Сегодня, 00:25
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 00:25Сегодня, 00:25
149Фото: Дэвида Триллинга
Подросток бросился в Иссык-Куль и спас трех тонущих женщин, передает BaigeNews.kz со ссылкой на 24kg.
"Алинур (так зовут героя) вместе с матерью и младшими сестрами отдыхал на пляже, когда увидел, что женщину на озере накрыло волной. Другие две женщины пытались ей помочь, но тоже стали тонуть. Мальчик бросился в воду и помог им выбраться на берег", - сообщили в пресс-служба УВД Иссык-Кульской области.
Примечательно, что герой - сын замначальника ОВД Тонского района, подполковника милиции Мирлана Буканбаева и старшего инспектора ОИО УВД Иссык-Кульской области майора милиции Наргизы Осмоналиевой.