  • 21 Июля, 01:48
  • BAIGENEWS

12-летний мальчик спас трех тонущих женщин на Иссык-Куле

Сегодня, 00:25
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Дэвида Триллинга Сегодня, 00:25
Сегодня, 00:25
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Фото: Дэвида Триллинга

Подросток бросился в Иссык-Куль и спас трех тонущих женщин, передает BaigeNews.kz со ссылкой на 24kg.

"Алинур (так зовут героя) вместе с матерью и младшими сестрами отдыхал на пляже, когда увидел, что женщину на озере накрыло волной. Другие две женщины пытались ей помочь, но тоже стали тонуть. Мальчик бросился в воду и помог им выбраться на берег", - сообщили в пресс-служба УВД Иссык-Кульской области.

Примечательно, что герой - сын замначальника ОВД Тонского района, подполковника милиции Мирлана Буканбаева и старшего инспектора ОИО УВД Иссык-Кульской области майора милиции Наргизы Осмоналиевой.

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