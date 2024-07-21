12-летний мальчик спас трех тонущих женщин на Иссык-Куле

Подросток бросился в Иссык-Куль и спас трех тонущих женщин, передает BaigeNews.kz со ссылкой на 24kg.

"Алинур (так зовут героя) вместе с матерью и младшими сестрами отдыхал на пляже, когда увидел, что женщину на озере накрыло волной. Другие две женщины пытались ей помочь, но тоже стали тонуть. Мальчик бросился в воду и помог им выбраться на берег", - сообщили в пресс-служба УВД Иссык-Кульской области.