"12 лет рабства" перенёс инвалид в Абайской области

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Более 12 лет потерпевший работал на крестьянских хозяйствах в г. Семей, Уланском, Абайском и Жарминском районах, куда его продавали как своего работника.

О случившемся, использовав методы дедукции, догадался один из полицейских. В ходе проверки подведомственной территории сотруднику полиции Жарминского района, который постоянно поддерживал связь с жителями подконтрольной территории, позвонил глава одного из крестьянских хозяйств и сообщил, что нанял нового работника, передаёт BaigeNews.kz.

Выехавший на территорию хозяйства полицейский, установил, что у "новоиспеченного работника" отсутствовали документы, кроме того, он даже не смог назвать свои анкетные данные. Заподозрив неладное, страж порядка воспользовавшись отсутствием рядом находящегося с потерпевшим хозяина, узнал фамилию мужчины. Далее он нашёл родную сестру потерпевшего, которая сообщила, что её брат ещё с 2010 года не выходил на связь. В тот момент сошелся "преступный пазл".

Мужчину нашли на одном из крестьянских хозяйств в Жарминском районе, где он работал по найму скотником.

В ходе следствия установлено , что с ноября 2010 года 26-летний мужчина находился в рабстве в 11 крестьянских хозяйств. Ранее неоднократно судимый житель областного центра познакомился с 54-летним уроженцем Тарбагатайского района на рыбалке в с.Тугыл. Поняв, что 26-летний молодой физический развитый парень страдает психическим расстройством, в этот момент у него появился преступный умысел, использовать его в качестве рабочей силы на хозяйстве. Далее всё пошло как в культовом фильме "12 лет рабства", так более 12 лет потерпевший работал на крестьянских хозяйствах в районе г. Семей, Уланского, Абайского и Жарминского районов, куда его продавали как своего работника и вводили в заблуждение, говоря, что это родственник и зарплату переводят на его счёт. Однако "хозяин" присваивал денежные средства в течении всего времени. Кроме этого, он умудрялся похищать и ежемесячные пенсионные накопления и социальные выплаты инвалида. Общая сумма ущерба составила свыше 4 миллиона тенге.

"В настоящее время потерпевший возвращен родственникам, а подозреваемый районным судом Жарминского района был признан виновным по ст. 128 ч. 2 п. 2), 8), 11), 12) "Торговля людьми" и по ст. 190 ч. 3 п. 1- "Мошенничество" Уголовного Кодекса Республики Казахстан. Суд приговорил его к 4 годам 6 месяцам лишения свободы в колонии средней безопасности",- рассказал заместитель начальника ДП области Абай Нариман Кульдиков.